Россияне пересмотрели свое отношение к ремням безопасности, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».

Теперь водители используют их гораздо чаще. Если десять лет пристегивались только двадцать три процента водителей, поскольку это считалось «не круто», то к сегодняшнему дню пристегнутыми ездят девяносто процентов автовладельцев. Об этом говорит член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре.

Агре отмечает, что пропаганда и донесение до населения важности соблюдения правил безопасности сыграли свою роль.

Анастасия Туркова