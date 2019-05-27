С 1 января 2019 года российские власти повысили пенсионный возраст. Уже через несколько лет мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60. Когда правительство только рассматривало законопроект о повышении возраста выхода на пенсию, многие россияне высказались против. Несмотря на это, пенсионный порог повысили, а позднее особо одаренные политики заговорили об отмене пенсии в целом, сообщает DEITA.RU.

Наблюдая за ситуацией в целом, молодые люди 30–35 лет начали задумываться о том, что же нужно сделать, чтобы безбедно жить на пенсии, которой возможно уже не будет. На этот вопрос корреспонденту АиФ.ru ответил независимый финансовый советник Наталья Смирнова.

Вклады

Перед выходом на пенсию каждому россиянину необходимо создать так называемую подушку безопасности. Деньги важно положить в банк на самых выгодных условиях, но таким образом, чтобы их можно было снять в любой момент. Сумма вклада должна превышать средние полугодовые расходы. Если вклад больше 1,4 миллиона рублей, то деньги нужно разделить и доверить разным кредитным организациям.

Скажи кредитам нет

Перед выходом на пенсию важно погасить все долги и не брать кредиты.

Страховка

Оформите себе страховку от онкологических и других опасных заболеваний. Ее стоимость может достигать 25 тысяч в год, однако это гарантирует сохранность бюджета при выявлении заболевания.

Пассивный доход

К выходу на пенсию важно создать некий источник дохода, это позволит ежемесячно получать доходы, превышающие пенсионные выплаты, которые хотя и гарантированы государством, но в столь не стабильной ситуации могут через 20–30 лет и исчезнуть.

Екатерина Брязгунова