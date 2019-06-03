Каждый российский водитель должен точно знать, что прописано в приказе МВД РФ от 23 августа 2018 года. Именно в этом документе прописаны все главные требования, предъявляемые к участникам дорожного движения. Главные из них предлагает к прочтению DEITA.RU.

Нагрудный знак

Каждый инспектор, находящийся при исполнении, должен иметь нагрудный знак. При нем обязательно должно быть удостоверение. Кроме того, он должен быть облачен в служебную форму.

Ручка

Все протоколы должны заполняться только при помощи синей, черной или фиолетовой ручки. Также можно прибегать к помощи цифровых технологий, но никак не карандаша. Так как карандаш можно стереть и внести корректировки.

Вежливость

Сотрудник ГИБДД должен быть всегда вежливым, обращаться на «вы». Он даже в самых нетрадиционных ситуациях должен сохранять выдержку, быть спокоен и общителен.

Место остановки

Инспектор не должен требовать от водителей остановки в местах, запрещенных в рамках правил дорожного движения.

Отказано

Сотрудник ДПС может попросить вас пройти в служебную машину, если ваша помощь нужна при оформлении документов. Однако, каждый водитель имеет право отказать в этой просьбе.

Екатерина Брязгунова