Вот что государство задолжало пенсионерам

Эксперты напомнили, какие льготы положены от государства положены каждому российскому пенсионеру. Об этом сообщает DEITA.RU.

Во-первых, государство оказывает пенсионерам помощь в оплате транспортного или земельного налогов. Несмотря на то, что из пенсионных выплат не высчитывает никакой налоговый сбор, пенсионеры России имеют право возместить налоговый вычет (не превышающий двести шестьдесят миллионов рублей) из оплаченного за два года НДФЛ.

Во-вторых, пенсионерам положены льготы на оплату капитального ремонта – по достижению семидесяти лет к оплате подлежит только половина выставленного счета, а после восьмидесяти лет все затраты на капремонт государство берет не себя.

Власти регионов должны оказывать старикам помощь в оплате проезда на общественном транспорте с помощью специальных проездных карт или денежной прибавкой к пенсионной выплате, которая компенсирует затраты на поездках на автобусах, электричках и метро.

Ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам положены бесплатные лекарства, если они жизненно необходимы. Героям Труда положено бесплатное протезирование зубов.

Пенсионерам, которые входят в число малоимущих граждан, положены региональные и федеральные социальные доплаты. Работающим гражданам на пенсии полагаются дополнительные не оплачевыемые четырнадцать дней отпуска.

Кстати, специалисты канала «Просто о финансах» посчитали, что минимальная пенсионная выплата в России равняется девяти тысячам рублей. Среднестатистический «пенсионный» показатель по стране равен пятнадцати тысячам рублей.

Екатерина Цой