Статистика показала интересные факты, сообщает DEITA.RU.



Аналитики социальной сети «Фотострана» провели опрос пользователей. У 11 тысяч респондентов спросили, что для них важнее в их партнерах: характер или внешность. Результаты оказались интересными.

Так, 36% опрошенных заявили, что им неважен характер партнера. Куда важнее то, какая у него внешность. Интересно, что внешность партнеров больше интересует мужчин, чем женщин: 38% респондентов мужского пола проголосовали за красивые лицо и тело.

Тем не менее, большинству все же важнее характер второй половинки. За этот вариант проголосовали 48%.

Елена Миронова