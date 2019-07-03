Президент утвердил перечень поручений для различных ведомств и чиновников, сообщает DEITA.RU.



По итогам «Прямой линии» Владимир Путин утвердил перечень поручений для правительства. Весь список опубликован на сайте Кремля.

Так, до 1 августа 2019 года правительство во главе с Дмитрием Медведевым должно понять, как надо доработать закон, повышающих гарантии прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан России. Например, надо предусмотреть возможность назначать опекунами и попечителями для таких людей, помещенных в спецучреждения, родственников.

До 1 октября надо проработать порядок выплат родителям, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком от полутора до трех лет. По поручению президента величина выплаты будет равна величине прожиточного минимума для детей, который установлен в регионе. Право на получение такой выплаты будут иметь семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума для трудоспособных.

Также до 1 августа правительство должно отчитаться о методах сглаживания колебаний цен на авиационный керосин и дорожный битум на российском рынке. Необходимо предусмотреть способы сдерживания роста цен в пределах инфляции.

До 1 августа правительство, Министерство по делам гражданской обороны и Минфин должны отчитаться о способах повышения зарплат сотрудникам подразделений пожарной охраны МЧС. В этом году оклады должны вырасти до 24 тысяч рублей в месяц, в 2020 - до 32 тысяч рублей.

К 1 октября правительство должно предоставить отчет о применении механизма софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов РФ при выплатах при рождении третьего ребенка. Речь идет об Уральском и Сибирском ФО.

Также в октябре правительство должно обеспечить внесение изменений в законодательство: необходимо присваивать статус ветерана боевых действий россиянам, которые в 1999 году были в составе отрядов самообороны и принимали участие в боевых действиях на территории Дагестана.

Елена Миронова