Допустим, вы приезжаете на парковку пораньше, глушите автомобиль, но все еще остаетесь в салоне. Заметив это, к вам подходит сотрудник ГИБДД, спрашивает документы. Имеет ли он право на это, сообщает DEITA.RU.Согласно правилам ПДД, человек, просто сидящий на водительском кресле, водителем на считается. Считаться будет, только если заведет автомобиль и поедет. А раз вы не водитель в данный момент, то и удостоверение с вас требовать нельзя.Другое дело, если вы при въезде на парковку или перед этим успели нарушить ПДД. Тогда и документы показать придется, и протокол вам составят.Впрочем, грубо отказать инспектору тоже нельзя: он может проверять документы, чтобы убедиться, что транспорт вы не угнали.Отдельный момент когда вы сидите за рулем и пьете что-либо алкогольное. Здесь варианта два: если двигатель заглушен документы проверять нет смысла. В противном же случае такая проверка святой долг сотрудника ДПС. Вас даже могут обязать пройти медосвидетельствование.

Анастасия Туркова