Вот что на самом деле волнует россиян

Опрос «Левада-центра» показал, какие события уходящего года стали для россиян самыми значимыми, сообщает DEITA.RU.



Опрос был проверен среди граждан старше 18 лет в 50 регионах России. Гражданам был зван вопрос - какое событие 2019 года они считают важнейшим.

Согласно итогам, абсолютное большинство россиян указали в списке пенсионную реформу и ее последствия – 44% опрошенных. Это событие лидирует в рейтинге. На втором месте - крупнейшие лесные пожары в Сибири, в результате которых миллионы гектаров леса были уничтожены.

Третье место по значимости - тоже стихийное бедствие. Россияне часто вспоминали летние сибирские наводнения, в основном - в Иркутской области, где несколько городов оказались полностью под водой, а человеческие жертвы исчислялись десятками. Положительное событие оказалось лишь на четвертом месте.

29 процентов россиян отметили открытие железнодорожной части Крымского моста и запуск прямых поездов на полуостров. Далее следует участие России в Сирийской войне - это событие считают важным 24 процента опрошенных.

Замыкают список дело журналиста Ивана Голунова, выступление Греты Тунберг в ООН о загрязнении атмосферы, суд над футболистами Колоритным и Мамаевым, прекращение авиасообщения с Грузией.

Отметим, в прошлом году граждане назвали самым значимым событием открытие Крымского моста и пенсионную реформу. В 2017 году люди отметили Сирийскую войну и победу над ИГИЛ.

Василий Кучин