Вот что не надо делать, чтобы не убить ручник

Автомеханик раскрыл секреты, сообщает DEITA.RU.



Одна из частых жалоб водителей – ослабленные тросы у ручника. Однако мало кто задумывается, что сам становится виновником поломки. Портал «АвтоВзгляд» раскрыл самые частые ошибки автолюбителей.

Движение с поднятым ручником

Если проехать на поднятом ручнике ощутимое расстояние, то тормозные барабаны или иски перегреются. В результате механизмы быстро придут в негодность.

Слегка приподнятый рычаг

Привычка не до конца затягивать ручник чревата не только повреждением системы, но и откатом машины в соседние.

Дрифт-шоу

Если вы один из любителей тормозить не педалью, а ручником, то должны быть готовы к частым визитам в сервис.

Елена Миронова