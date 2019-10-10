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Вот что не надо делать, чтобы не убить ручник
10 Октябрь 2019, 08:45
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10 Октябрь 2019, 08:15
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10 Октябрь 2019, 05:00
Вот что не надо делать, чтобы не убить ручник
Автомеханик раскрыл секреты, сообщает DEITA.RU.
Одна из частых жалоб водителей – ослабленные тросы у ручника. Однако мало кто задумывается, что сам становится виновником поломки. Портал «АвтоВзгляд» раскрыл самые частые ошибки автолюбителей.
Движение с поднятым ручником
Если проехать на поднятом ручнике ощутимое расстояние, то тормозные барабаны или иски перегреются. В результате механизмы быстро придут в негодность.
Слегка приподнятый рычаг
Привычка не до конца затягивать ручник чревата не только повреждением системы, но и откатом машины в соседние.
Дрифт-шоу
Если вы один из любителей тормозить не педалью, а ручником, то должны быть готовы к частым визитам в сервис.
Елена Миронова