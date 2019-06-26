Популярные паблик в Instagram все чаще публикуют фотографии банковских карт. Нет, это не люди хвастаются их наличиями. Это граждане пытаются помочь тем, кто потерял карту. Мол, вот, я нашел, чья – забирайте. Что нужно делать в случае, если нашли банковскую карту, рассказывает специалист Сбербанка корреспонденту DEITA.RU.

В первую очередь, нужно понимать, что использовать карту в собственных целях, а именно: снимать с нее деньги и тратить в личных нуждах, не стоит, так как это уголовное преступление, за которое можно и сесть на пять лет.

Во-вторых, нужно звонить по номеру горячей линии банка, указанному на обратной стороне, и просить, чтобы заблокировали. Главная цель — сохранить деньги на карте.

Помните, не нужно размещать карты в социальных сетях, так как данные, указанные на карте, могут быть использованы с личных целях мошенников.

Екатерина Брязгунова