Каждые полгода законодатели ужесточают требования к автомобилистам, а страховщики продумывают новые внутренние порядки, чтобы сэкономить на полисах ОСАГО и КАСКО, сообщает DEITA.RU.

Бывалые автолюбители отмечают, что обратиться в страховую компанию после ДТП можно в течение пяти дней. Однако вначале сразу же после аварии, если сумма ущерба не превышает 50 тысяч и нет обоюдных претензий, то водители могут заполнить европротокол или воспользоваться услугами аварийного комиссара.

Если авария оказалась более серьезной, то необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, которые оформят ДТП. После оформления они выдадут справки об аварии, которые понадобятся при получении страховой выплаты.

Чтобы получить выплату в страховой компании водителю при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и документы на автомобиль, а также извещение об аварии с подписью второго водителя и справкой из ГИБДД.

В страховую можно будет обратится в течение пяти дней, там у водителя могут запросить дополнительные документы: дубликат протокола о нарушении прав. После подачи документов страховая компания будет изучать документы – срок 20 дней. Однако если выплата поступит не вовремя, то водитель может написать еще одно заявление и за каждый день просрочки будет выплачена пеня.

Иван Юрьев