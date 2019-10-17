Вот что нужно обязательно сделать при ДТП

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Автоюрист дал ценные советы, сообщает DEITA.RU.
Самое опасное последствие аварии для виновника – административное или даже уголовное наказание. Другими словами, высокие штрафы, лишение прав и колония. Для того, чтобы случайно не попасть в категорию виновника, надо соблюдать несколько правил.
Прежде всего, установить видеорегистратор. Если его нет, любой современный смартфон подойдет. Достаточно просто скачать в него приложение, которое будет имитировать работу видеорегистратора и установить на «торпеде».
Сразу после ДТП уведомьте инспектора ГИБДД о том, что у вас есть запись всего произошедшего. В противном случае гаишник может додумать обстоятельства, которые прибавят вам штраф.
Однако перед тем, как отдавать запись инспектору, скопируйте ее в память телефона и храните до окончания судебных разбирательств – ведь инспектор может потерять видео – специально или случайно. А копия станет вашим доказательством в суде.
Елена Миронова