Уверенность в себе зачастую позволяет решить многие проблемы или выиграть в споре. Однако не все водители знают, что именно уверенный тон может помочь избежать наказания за незначительное нарушение ГИБДД. Как это работает, сообщает DEITA.RU со ссылкой на канал «Авто клуб».

Как рассказал российский автомобилист, вместе с другом он ехал за городом и на пять километров в час превысил допустимую скорость. Разумеется, инспектор ГИБДД заметил это и остановил транспортное средство. Слово за слово и сотрудник ДПС был готов составлять протокол.

Однако тут вмешался уверенный в себе друг. Он спросил, на сколько километров в час была превышен скорость. Разумеется, страж порядка ничего не мог сделать, как только ответить правду. Тут приятель не растерялся и напомнил инспектору, что штраф полагается только тем, кто ускорился на 20 километров в час и более. Человек при погонах смутился, но не отходил. Тогда друг спросил, почему машина была остановлена именно их, а не те, которые ехали впереди, или те, которые шли на обгон.

Тут-то инспектор сдался. Таким образом, российский автомобилист приходит к выводу, что залог успеха — знание ПДД и уверенность в себе.

Екатерина Брязгунова