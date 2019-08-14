Чиновники решили прервать тенденцию внедрения новых вычетов и госпошлин, предлагая вернуть часть налогов россиянам, у которых наступил не самый радужный период в жизни. С 2020 года каждый трудящийся сможет получить социальный налоговый вычет с тех средств, который был вынужден потратить на приобретение лекарств, назначенных врачом, сообщает DEITA.RU.

Нововведение коснулось средств за лекарства, вернуть часть которых позволит социальный налоговый вычет. Он составляет 13% - тот самый НДФЛ, который работник ежемесячно отчисляет в казну государства. Сумма, потраченная на лекарства не должна превышать 120 тысяч рублей в год. Таким образом, максимально возможная компенсация составит 15 600 рублей.

Ещё в марте текущего года правительством было принято решение увеличить список препаратов, которые попадут под систему вычета НДФЛ. На данный момент, список лекарств, за которые можно будет вернуть часть потраченных денег, состоит из 19 разделов и насчитывает более четырёхсот препаратов.

Вычеты полагаются за такие популярные средства для дезинфекции как йод, перекись водорода, раствор хлоргексидина и этанола. Среди препаратов против сердечной недостаточности можно найти «Эналаприл». Часть денег вернут и за средства против анемии, содержащие железо, такие как таблетки фолиевой кислоты, сульфат железа и некоторые другие. Препараты против астмы, такие как растворы для инъекций «Эпинефрин» и для ингаляций «Амброксол», тоже подлежат возврату средств. Лекарства для лечения желудочно-кишечных заболеваний также вошли в список, среди них такие препараты, как «Панкреатин», сироп Лактулозы и другие.

Людям, которые ведут борьбу с сахарным диабетом, также полагается налоговый вычет — растворы и суспензии для инъекций инсулина находятся в утвержденном списке препаратов. В качестве жаропонижающих средств в списке фигурируют такие популярные препараты, как аспирин и «Ибупрофен».

Для оформления налогового вычета необходимо быть официально трудоустроенным. Социальный налоговый вычет можно будет оформить с 2020 года.

Софья Корф