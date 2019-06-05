С тех пор, как водители получают права европейского образца, отметки в них понятны не каждому, сообщает DEITA.RU. Одну из них мы объясним здесь.В правах категории В1 можно встретить аббревиатуру AS. Что это?Расшифровка звучит как «Automotive Steering». Иными словами, «автомобильное управление». Это значит, что вы имеете право управлять машиной, квадроциклом и трициклом. А вот мотоциклы вам водить запрещено. Причем запрет настолько жесткий, что у вас могут забрать транспортное средство и выписать громадный штраф. Дело даже может кончиться судебным разбирательством.

Анастасия Туркова