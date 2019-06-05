Источник изображения: Сергей Трэйне
С тех пор, как водители получают права европейского образца, отметки в них понятны не каждому, сообщает DEITA.RU. Одну из них мы объясним здесь.
В правах категории В1 можно встретить аббревиатуру AS. Что это?
Расшифровка звучит как «Automotive Steering». Иными словами, «автомобильное управление». Это значит, что вы имеете право управлять машиной, квадроциклом и трициклом. А вот мотоциклы вам водить запрещено. Причем запрет настолько жесткий, что у вас могут забрать транспортное средство и выписать громадный штраф. Дело даже может кончиться судебным разбирательством.
В правах категории В1 можно встретить аббревиатуру AS. Что это?
Расшифровка звучит как «Automotive Steering». Иными словами, «автомобильное управление». Это значит, что вы имеете право управлять машиной, квадроциклом и трициклом. А вот мотоциклы вам водить запрещено. Причем запрет настолько жесткий, что у вас могут забрать транспортное средство и выписать громадный штраф. Дело даже может кончиться судебным разбирательством.
Анастасия Туркова
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