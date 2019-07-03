Что означают непривычные номера автомобилей с двумя буквами перед рядом цифр, сообщает DEITA.RU.

На самом деле, такой номер не дает привилегий, он не обозначает принадлежность владельца к спецслужбам и не приобретается особыми путями. Это попросту утвержденный МВД государственный образец регистрационного знака, где вместо одной буквы перед цифрами идут две.

Знак размещается на тех же местах, где и обычно, а нужен он для того, чтобы сделать проще отслеживание правонарушителей и выявлять автомобили после исчезновения их с места ДТП. Такой номер будут быстрее отслеживать камеры автоматической фиксации.

Анастасия Туркова