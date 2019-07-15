Власти сделали заявление о компенсациях для пострадавших, сообщает DEITA.RU.



Губернатор Иркутской области, которая пострадала от небывалого потопа, рассказал, какую помощь власти окажут людям. По словам Сергея Левченко, 2,5 тысячи человек получат новые частные дома, которые сейчас строят для них в поселке Березовый.

Помимо дома каждой семье выделят и по 15 соток земли для хозяйства.

Для другой части пострадавших от потопа решили построить многоквартирные дома в поселке Угольщиков. Однако заселиться туда получится не раньше, чем через год.

Елена Миронова