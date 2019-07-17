Жители Приморского края столкнутся семнадцатого июля с ненастным днем, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

Моросью, пусть и слабой, встретит жителей и гостей краевая столица. И туманом. Южный ветер на протяжении дня изменит скорость от девяти до четырнадцати м/c. Температура, вероятнее всего, будет в интервале от семнадцати до девятнадцати градусов тепла.

Гостям и местным, находящимся за пределами краевой столицы, предстоит встретиться с умеренным дождем и туманами утром. От шести до одиннадцати м/с будут порывы южного ветра, температура двадцать четыре двадцать девять градусов тепла. У побережья воздух прохладнее: от шестнадцати до двадцати одного градуса.

Анастасия Туркова