Отказываться от дальнейшего развития и прогресса из-за борьбы за экологию российский президент Владимир Путин посчитал мракобесием, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Именно так он выразился, услышав призывы отказаться, например, от ядерной энергетики. По его словам, людям будет не комфортно жить с частоколом и мельницами. Проблема не решается слепой верой в простые решения.

К тому же, по словам Путина, термоядерная энергетика – природоподобная технология. И она может стать колоссальным источником энергии. Правда, при поддержке других государств и при широком международном сотрудничестве. Примером можно назвать экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР.

Лидер РФ добавил, что желающим отказаться от технологий препятствовать нельзя, но человечество в целом движется вперед и развивается. И начинает понимать, что само по себе внедрение новых технологий планету не спасет.

Анастасия Туркова