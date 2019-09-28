Вот что рассказывают россияне «горячим линиям»

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Сотрудники психологической службы МЧС России рассказали, с какими переживаниями к ним чаще всего обращаются россияне. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.
Как передает слова психологов РИА ФАН, что операторы «горячей линии» никогда не откажут обратившимся в помощи, даже если проблемы позвонивших не связаны с чрезвычайными происшествиями.
Частая причина для звонка по бесплатному номеру – семейные проблемы. Женщины хотят поговорить о разводе с супругом, проблемах на работе, бытовых трудностях, сложностях с построением отношений. Психологи МЧС обучены оказанию помощи гражданам даже с признаками глубокой депрессии.
Мужчины, вопреки стереотипам, обращаются в службу не реже женщин. Их проблемы тоже чаще всего касаются разводов, личных проблем и дисбаланса в отношениях, а также долгов, кредитов, чувства собственной неполноценности.
Также россияне часто прибегают к «горечей линии», чтобы сделать первый шаг к избавлению от пагубных зависимостей.
По словам специалистов МЧС России, на первом месте стоят темы отношений с партнерами, родителями и детьми, одиночества и поиска новых знакомств. На втором месте — кризисные и суицидальные состояния и мысли, переживание утраты. На третьем месте стоят звонки граждан, переживших военные действия или теракты.
Екатерина Цой