Вот что рассказывают россияне «горячим линиям»

Сотрудники психологической службы МЧС России рассказали, с какими переживаниями к ним чаще всего обращаются россияне. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

Как передает слова психологов РИА ФАН, что операторы «горячей линии» никогда не откажут обратившимся в помощи, даже если проблемы позвонивших не связаны с чрезвычайными происшествиями.

Частая причина для звонка по бесплатному номеру – семейные проблемы. Женщины хотят поговорить о разводе с супругом, проблемах на работе, бытовых трудностях, сложностях с построением отношений. Психологи МЧС обучены оказанию помощи гражданам даже с признаками глубокой депрессии.

Мужчины, вопреки стереотипам, обращаются в службу не реже женщин. Их проблемы тоже чаще всего касаются разводов, личных проблем и дисбаланса в отношениях, а также долгов, кредитов, чувства собственной неполноценности.

Также россияне часто прибегают к «горечей линии», чтобы сделать первый шаг к избавлению от пагубных зависимостей.

По словам специалистов МЧС России, на первом месте стоят темы отношений с партнерами, родителями и детьми, одиночества и поиска новых знакомств. На втором месте — кризисные и суицидальные состояния и мысли, переживание утраты. На третьем месте стоят звонки граждан, переживших военные действия или теракты.

Екатерина Цой