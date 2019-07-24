Больше половины HR-менеджеров сталкиваются с тем, что люди хотят занять вакансию, сути которой они даже не понимают, сообщает DEITA.RU.



Портал по поиску работы и персонала HeadHunter провел опрос работников отделов кадров российских компаний. Целью опроса было выяснить, с какими проблемами кадровики сталкиваются при приеме новых людей на работу.

Оказалось, что самая частая проблема - сильно завышенные зарплатные ожидания. С такой проблемой сталкиваются 71% HR–менеджеров. На втором месте - отклик на вакансию, которая вообще не подходит соискателю: ни по опыту работы, ни по образованию. На третьем месте по популярности - абсолютное непонимание того, что специалист на желаемой должности должен делать.

Кроме того, кадровики жалуются на то, что многие соискатели не уделяют должного внимания заполнению собственного резюме. Например, не прописывают свои ключевые навыки. Однако зачастую это происходит не из-за лени или невнимательности: соискатели с большим опытом намеренно урезают резюме, чтобы не испугать работодателя объемом. Софья Красуля, руководитель пресс-службы HeadHunter Дальний Восток, рекомендует создать отдельные резюме на каждую из специальностей и прописывать свои навыки по каждому направлению.

Наконец, принимать решение об отказе в трудоустройстве кадровики могут даже из-за неподходящей одежды или хамской речи.

Елена Миронова