Вот что случится при нарушении порядка переключения передач

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Что произойдет, если не соблюдать порядок переключения передач при езде, сообщает DEITA.RU со ссылкой на “Autopeople”.

Если переключать передачи в произвольном порядке, и с высокой скорости неожиданно тормозить, это повлияет на механическую трансмиссию авто.

Нужно знать предельные скорости каждой передачи и контролировать уровень оборотов мотора, чтобы совершать подобные манипуляции и по возможности избегать негативных последствий.

Нельзя перескочить со ста десяти километров в час на вторую-третью передачу. Это может привести к повреждению стабилизатора, машину попросту занесёт.

А если действовать в обратном порядке и начать резко набирать скорость – вы чрезмерно нагрузите двигатель.

Все это может привести в лучшем случае к ремонту систем вашего авто.

Анастасия Туркова

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