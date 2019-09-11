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Вот что случится при нарушении порядка переключения передач
11 Сентябрь 2019, 03:15
Что произойдет, если не соблюдать порядок переключения передач при езде, сообщает DEITA.RU со ссылкой на “Autopeople”.
Если переключать передачи в произвольном порядке, и с высокой скорости неожиданно тормозить, это повлияет на механическую трансмиссию авто.
Нужно знать предельные скорости каждой передачи и контролировать уровень оборотов мотора, чтобы совершать подобные манипуляции и по возможности избегать негативных последствий.
Нельзя перескочить со ста десяти километров в час на вторую-третью передачу. Это может привести к повреждению стабилизатора, машину попросту занесёт.
А если действовать в обратном порядке и начать резко набирать скорость – вы чрезмерно нагрузите двигатель.
Все это может привести в лучшем случае к ремонту систем вашего авто.
Анастасия Туркова
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