В Университете Пенсильвании ученые определили, что является для женщины самым большим стрессом, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «ФедералПресс».

Как оказалось, наиболее велик выброс гормона стресса у женщин не в дороге или на рабочем месте, а дома. На работе, по словам самих дам, им комфортнее.

Такие результаты были получены при проведении эксперимента со 122 участницами, которым измеряли уровень кортизола. Измерения производились ежедневно: и в будни, и по выходным.

Минимальный показатель стресса фиксировался у женщин на работе, а дома он резко повышался. Что самое необычное, такие показатели были даже у счастливых матерей и жен.

Анастасия Туркова