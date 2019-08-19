До октября россияне, владеющие квартирами, гаражами, автомобилями и земельными участками, получат специальное уведомление об уплате налогов, сообщает DEITA.RU. В Федеральной налоговой службе пояснили, что рассчитаться по налогам важно не позднее 2 декабря. Иначе начнет капать пеня.

Уведомления об уплате налога придет либо в личный кабинет на официальном интернет-ресурсе налоговой службы, либо по почте на адрес регистрации собственника.

В случае если сумма налога не превышает ста рублей, никакого уведомления не будет. Оно придет на будущий год, и то при условии, что сумма превысит указанную сумму. В противном случае налоговое уведомление придет одно. В нем будут данные за три года.

Если до начала октября собственник не получил уведомление о налоге, необходимо лично обратиться в налоговую по месту жительства.

Каждый собственник должен знать, что в текущем году изменились некоторые правила по уплате налогов. Так, например, изменилась форма налогового уведомления. В ней уже указаны реквизиты, на которые нужно перечислить деньги. Отдельно квитанция более не высылается.

Многодетным можно не платить налог на шесть соток. Если земельный участок у россиян, имеющих более двух детей, огромен, то налог высчитывается за минусом шестисот квадратных метров. Кроме того, дополнительные вычеты ждут многодетных граждан и в плане налогов на имущество. Здесь нужно помнить, что на квартиры и дома действуют различные виды льгот.

Для льготников теперь действует беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот. Проще говоря, второй раз приносит документ, подтверждающий право на льготу не нужно.

Для собственников авто- и моторанспорта с этого года действует правило, что за угнанный мотоцикл или автомобиль платить налог не нужно.

Екатерина Брязгунова