Эксперт объяснил, зачем Шойгу вводит должность главного сержанта в армии РФ, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, военный аналитик Сергей Судаков утверждает, что российская армия, направляемая ведомством Сергея Шойгу, переходит на контрактную основу, и новая должность станет уместной.

Главный сержант помогает командиру подразделения, заменит при необходимости офицера, обеспечит дисциплину и мотивацию личным примером. Для них подготовят и оборудуют помещения.

Должность главного сержанта – выборная, претендовать на нее могут подготовленные младшие командиры.

Пример половинчатых должностей взяли у США, которые уже много лет пользуются такой системой. Люди, занимающие должность, становились лидерами для солдат.

Анастасия Туркова