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6 Декабрь 2019, 18:15

Вот этих водителей автоматически признают виновниками ДТП

ДТП

Решением Верховного суда РФ все водители-«обочечники» и любители проскочить на «красный» сигнал светофора будут автоматически признаны виновными, если после указанных нарушений они станут участниками ДТП, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что для автоматического утверждения вины в дорожно-транспортном происшествии, «обочечник» или крайне нетерпеливый водитель должны двигаться по главной дороге на перекрестке.

Поводом для введения нового постановления стали судебные разбирательства автомобилиста из СПб, пострадавшего от водителя-«обочечника». Житель Петербурга двигался по второстепенной дороге с намерением выехать на перекресток и остановился перед совершением маневра, чтобы убедиться, что едущий по главной дороге грузовик действительно его пропускает. Стороны должны были мирно разъехаться, если бы через секунду из-за грузовика на полной скорости не вылетел «обочечник». Разумеется, авто «встретились» на перекрестке. Прибывшие на место ДТП стражи порядка тут же выписали штраф в размере тысячи рублей «второстепенному» водителю т.к. он якобы не уступил дорогу вылетевшему из-за грузовика автомобилисту.

После долгих судебных тяжб Верховный суд встал на сторону жителя Санкт-Петербурга, признав виновным двигавшегося на обочине водителя т.к. этот маневр является запрещенным и на него точно не распространяется право приоритетного проезда, даже если ТС находится на главной дороге.

Екатерина Цой

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