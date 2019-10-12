Вот это да: статистика цен на бензин удивляет

Сразу в 11 регионах страны подскочили цены на бензин. Повышение продолжается с августа, сообщает DEITA.RU.



По данным Росстата, больше всего ценник на топливо за неделю поднялся в Назрани и Брянске. Кроме того, повышения зафиксированы в Москве. Но если внимательно изучить статистику, то динамика роста цен станет очевидна по всей стране.

Копейка за копейкой цена на топливо растет планомерно. DEITA.RU сравнивает цены на топливо на Дальнем Востоке по показателям августа и октября.

Еще в августе в Приморье АИ-92 в среднем стоил 42, 95 за литр. За два месяца цена возросла на 38 копеек и сейчас 92-й бензин продают по цене в 43,33.

Цена растут не скачками, а постепенно. Такой рост менее заметен потребителю и выгоден нефтяникам - за мнимой стабильностью кроется постоянная отрицательная динамика.

Точно такие же показатели у АИ-95. Уже традиционно он стоит нарублю дороже девяносто второго, и вырос с августа ровно на те хе 38 копеек.

Глядя на динамику роста АИ-98, мы замечаем еще более активную тенденцию к повышению. С августа этот бензин подрожал аж на 50 копеек. В последний месяц лета его средняя цена по Приморью составляла 47,36, а теперь - 47,86.Выбивается из этой логики только дизельное топливо. Оно подешевело с 47, 54 до 47,37 за литр. Хабаровский край по темпам роста не отстает от Приморья.

В августе литр 92 го у соседей стоил 42, 78, а в первой неделе октября зафиксированы значения в 43,25. Девяносто пятый бензин подорожал серьезнее, чем в Приморье - подскочил на 42 копейки и стоит 45,07 за литр.

На Сахалине же динамика прямо противоположная. 92-й в августе стоил 46, 07, а сейчас - 44, 89. Более чем на рубль на островных территориях подешевел и 95-й бензин. Его цена в октябре составляет 47, 29 против августовских 48, 61.

Очевидно, что несмотря на подписанный в июле президентом Путиным закон о демпфере на топливо хоть и спас страну от неуправляемого роста цен, но в целом «бензиновый Армагеддон» не остановил.

Старт «рыночным отношения» с 1 июля дали глава «Роснефти» Игорь Сечин и вице-премьер Дмитрий Козак. Они подписали соглашение , согласно которому государства более не будет искусственно регулировать ценник на топливо и определяться он будет исключительно реалиями рынка.

Василий Кучин