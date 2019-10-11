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«Вот это дичь» — крупный штраф для родителей возмутил россиян

Дети, лето, центр

Идея представителей российского правительства штрафовать родителей за то, что их дети курят, возмутила россиян до глубины души, сообщает DEITA.RU.

Ранее прошла информация о том, что родителей хотят штрафовать за курение несовершеннолетний детей. Документ, который зафиксирован в протоколе заседания правительственной комиссии, собственноручно подписал Владимир Колокольцев. В ближайшее время соответствующее предложение представители Роспотребнадзора направят в Минюст.

Предполагается, что на родителей курящих подростков будет налагаться либо пятитысячный штраф, либо арест на 15 суток.

В социальных сетях данная идея не нашла отклика. Люди считают, что единственная цель данной инициативы — содрать с людей побольше денег. «Со всех дыр пытаются выдрать деньги», — пишут они.

Также граждане сделали предложения, благодаря которым, по их мнению, можно избавиться от такой проблемы, как курение. «Такими бумагами только $#@ прикрывать. Курение если истреблять, то запрет на продажу наложить. А тут снятие с государства обязанности контроля возложили на родителей и собирают с них дань за неисполнение. Рабство родителей. В итоге все должны начать стучать друг на друга, питаться макарошками и челом бить о землю в благодарность царю», «Сделайте доступные секции и всякого рода школы, ведь сейчас для многих это очень дорого. Введите продленки в обязательном порядке, пусть ребенок находится под наблюдением школы до 17-18 часов, а там уже и родители возвращаются с работы», — советуют люди.

Остальные просто критикуют идею. «Курил, курю и буду курить. И нечего глупые законы навязывать. У них мозгов не хватает, чтобы что-то сделать для молодежи, стимулировать их не курить, бросить», «Давайте чиновников штрафовать за такие законы!», «Вот это дичь, и вот что? Дитя бросит сразу? Не-а, не будет палиться, вот и всё», — негодуют пользователи Instagram.

Екатерина Брязгунова

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