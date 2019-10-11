«Вот это дичь» — крупный штраф для родителей возмутил россиян

Идея представителей российского правительства штрафовать родителей за то, что их дети курят, возмутила россиян до глубины души, сообщает DEITA.RU.

Ранее прошла информация о том, что родителей хотят штрафовать за курение несовершеннолетний детей. Документ, который зафиксирован в протоколе заседания правительственной комиссии, собственноручно подписал Владимир Колокольцев. В ближайшее время соответствующее предложение представители Роспотребнадзора направят в Минюст.

Предполагается, что на родителей курящих подростков будет налагаться либо пятитысячный штраф, либо арест на 15 суток.

В социальных сетях данная идея не нашла отклика. Люди считают, что единственная цель данной инициативы — содрать с людей побольше денег. «Со всех дыр пытаются выдрать деньги», — пишут они.

Также граждане сделали предложения, благодаря которым, по их мнению, можно избавиться от такой проблемы, как курение. «Такими бумагами только $#@ прикрывать. Курение если истреблять, то запрет на продажу наложить. А тут снятие с государства обязанности контроля возложили на родителей и собирают с них дань за неисполнение. Рабство родителей. В итоге все должны начать стучать друг на друга, питаться макарошками и челом бить о землю в благодарность царю», «Сделайте доступные секции и всякого рода школы, ведь сейчас для многих это очень дорого. Введите продленки в обязательном порядке, пусть ребенок находится под наблюдением школы до 17-18 часов, а там уже и родители возвращаются с работы», — советуют люди.

Остальные просто критикуют идею. «Курил, курю и буду курить. И нечего глупые законы навязывать. У них мозгов не хватает, чтобы что-то сделать для молодежи, стимулировать их не курить, бросить», «Давайте чиновников штрафовать за такие законы!», «Вот это дичь, и вот что? Дитя бросит сразу? Не-а, не будет палиться, вот и всё», — негодуют пользователи Instagram.

Екатерина Брязгунова