Такое заявление сделал министр экономического развития, сообщает DEITA.RU.



Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал подробности реформы банкротства физлиц в стране. Как пишет РИА Новости, министр пообещал добиться снижения стоимости банкротства для физлиц.

Сейчас эта процедура стоит 200 тысяч рублей и она оказывается недоступной для большинства российских граждан. Кроме того, подчеркнул министр, оно еще и очень сложная.

Максим Орешкин заявил, что поставил перед ведомством цель упростить процедуру и снизить стоимость до 10 тысяч рублей.

Елена Миронова