Источник изображения: Сергей Трэйне
Такое заявление сделал министр экономического развития,
сообщает DEITA.RU.
Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал подробности реформы банкротства физлиц в стране. Как пишет РИА Новости, министр пообещал добиться снижения стоимости банкротства для физлиц.
Сейчас эта процедура стоит 200 тысяч рублей и она оказывается недоступной для большинства российских граждан. Кроме того, подчеркнул министр, оно еще и очень сложная.
Максим Орешкин заявил, что поставил перед ведомством цель упростить процедуру и снизить стоимость до 10 тысяч рублей.
Елена Миронова
‡агрузка...
Загрузка...