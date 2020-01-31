"Вот это самоирония": сотрудники Почты России сравнили себя с ленивцами

Сотрудники почты удивили самоиронией жителя Владивостока. Шутки про скорость работы предприятия только на небольшую долю являются шутками, напоминает DEITA.RU.



На популярном развлекательном портале Pikabu появилась запись о профессиональном чувстве юмора сотрудников одного из отделений почты города Владивостока.

«Стою в очереди на почте и вдруг роняю взгляд на весы для посылок, а там...», – интригующе пишет пользователь.

На стоящем за стойкой выдачи письменном столе, за которым обычно работает оператор, обнаружились своеобразно украшенные весы для отправлений. Поверхность, куда укладывается взвешиваемый предмет, оклеена распечатанным изображением ленивца из мультфильма «Зверополис».

В мультфильме, приобретшем культовый статус и собравшем в прокате больше миллиарда долларов, ленивец Блиц работал в управлении дорожной службы, двигаясь, разговаривая и выполняя свои обязанности экстремально медленно.

Елена Кот