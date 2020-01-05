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Вот этот развод ГИБДД невозможно обжаловать
Российских водителей предупреждают о новом разводе от недобросовестных инспекторов ГИБДД. Популярная автоподстава от «людей в форме» может настигнуть автолюбителей даже на парковке, сообщает DEITA.RU.
Речь идет о набирающей популярность схеме с «нечитаемыми автомобильными номерами». Пользователь канала «В гараже» рассказал о том, как ГИБДДшники попытались «развести» его на деньги на парковке возле супермаркета.
«Вышел из машины на минут десять, вернулся, завелся и поехал. Ничего не предвещало, как говорится. На выезде с парковкой меня «тормознул» инспектор ГИБДД и говорит мол у меня госномер скрыт», - делится россиянин.
Выйдя из машины мужчина увидел, что в рамку автомобильного номера кто-то вставил лист бумаги.
«Естественно, это подстава. При чем от самих инспекторов. Но доказать вы ничего не сможете», - сетует автолюбитель отмечая, что в его случае «план» полицейских сработал. После угрозы максимальным наказанием по статье 12.2 КоАП - лишением прав на три месяца – либо штрафом на пять тысяч рублей, мужчина согласился «решить вопрос на месте».
«Конечно, можно было составить протокол и обжаловать его в суде. Но я уверен, что суд вряд ли бы встал на мою сторону – доказательств моей невиновности нет. Поэтому вот вам мой совет – проверяйте номера авто перед тех, как сесть за руль, чтобы не стать их очередной жертвой», - подытожил водитель.
Екатерина Цой