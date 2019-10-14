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Вот где ГИБДД не имеют права «тормозить» водителей
Стало известно, в каких местах сотрудники ГИБДД не имеют права останавливать водителей. Об этом сообщает DEITA.RU.
Первыми в списке самых необычных мест для незаконной остановки ТС взмахом «полосатой палочки» значатся отрезки дорог, где ПДД прописали полным запрет на стоянку и остановку. Для тех, кто забыл правила дорожного движения, напоминаем, что это: трамвайные пути и прилегающие к ним проезжие части; одно или двух полосные тоннели, мосты и эстакады; железнодорожные переезды; «зебры» и велосипедные дорожки; отрезки дорог со слабой видимостью (менее ста метров); различные перекрестки; остановки общественного транспорта.
Остановить водителя «где угодно» сотрудники дорожной полиции могут только в четырех случаях:
Во-первых, для вынесения санкций за административное или уголовное нарушение. «Инспектор Абвгдеёж. Проверка документов», - к этому случаю не относится.
Во-вторых, чтобы предотвратить причинение смерти или серьезных повреждений здоровью окружающим.
В-третьих, чтобы не допустить причинение ущерба имуществу государства или других участников дорожного движения.
В-четвертых, остановка ТС в неположенном месте может быть осуществлена сотрудником ГАИ для скорейшего разрешения автомобильного затора.
Во всех иных случаях, за незаконную остановку штраф уже получит сам инспектор - если водитель обратится с жалобой, например, в прокуратуру.
Екатерина Цой