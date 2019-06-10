Чтобы поездка на дачу оказалась в радость, автолюбителям нужно точно знать, где прячутся посты ДПС. Ведь в таких местах нужно быть максимально бдительными. О том, где водителей могут поджидать инспекторы ГИБДД, сообщает DEITA.RU со ссылкой на автоэксперта.

Традиционно патрульная машина ловит недобросовестных водителей на выезде из города, съезде с дороги в дачный поселок, на пересечении границ субъектов Федерации. Здесь они надеются поймать того, кто неправильно переводит вещи, или даже несовершеннолетнего умельца, севшего за руль «батиной тачки».

Стоит отметить, что на границе областей дело придется иметь не простыми сотрудниками ДПС, а с целым постом.

Екатерина Брязгунова