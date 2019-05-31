Пенсионеры могут найти себе работу в области промышленности, производства и строительстве, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

На сегодняшний день 38 процентов российских компаний готовы трудоустроить женщин и мужчин старше 55 и 60 лет соответственно, и это на четверть больше, чем еще восемь лет назад. Еще 36 процентов работодателей также ничего не имеют против сотрудников пенсионного возраста. Единственно, все эти люди должны соответствовать занимаемой должности и иметь крепкое здоровье.

Половина предприятий, которые работают в сфере промышленности, готовы принимать на работу пенсионеров. Не против пожилых людей и 45 процентов строительных компаний и предприятий недвижимости, 36 процентов руководителей организаций сферы услуг и 33 процента — компаний продаж.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что сложнее всего найти работу в правоохранительных органах и государственных структурах. При этом медикам, ученым и лаборантам, педагогам и учителям двери открыты везде и всюду.

Екатерина Брязгунова