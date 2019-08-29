Из-за повышения пенсионного возраста, некоторые россияне просто не доживают до заслуженного отдыха. Но куда пропадают их пенсии, на которые они так долго откладывали государству и как вернуть деньги, сообщает DEITA.RU на финансовый портал BankiClub

Пенсионный фонд так и не дал четкого и убедительного ответа, куда же все-таки уходят неполученные пенсии. Финансовые эксперты говорят, что эти деньги конвертируются в страховые выплаты. Только вот получить деньги со страховки получается не у всех, большинство людей так и не увидит свои пенсионные отчисления – они отправятся в карман страховым компаниям.

Заработанные, но так и неполученные деньги пенсионеров, Пенсионный Фонд копил и тратил последние 20 лет. Вернуть выплаты все-таки можно.

Если супруг или супруга покойного пенсионера получает меньше, чем усопший при жизни, то он или она могут увеличить свою пенсию до суммы, которую получал покойный.

После смерти у наследников есть полгода, чтобы вернуть накопления в пределах общего права на унаследование. Если не успеть за этот срок – вернуть средства можно будет только через суд.

Если пенсионер умер и не успел получить пенсию, то эту последнюю выплату могут получить его родственники. Если их несколько – деньги делятся поровну. Эта сумма никак не относится к наследству. Оплатить похороны на нее нельзя, только ритуальные услуги, если так решат получатели.

Вернуть пенсионные накопления тоже можно. Пенсионные отчисления распределяются между наследниками согласно договору или очереди.

Пенсию по потере кормильца тоже можно получать. Если второй супруг достиг пенсионного возраста или получил инвалидность. Только вот не редко бывает, что сумма получается меньше, чем получал покойный. Почему? Так и остается пенсионной тайной.

Чтобы получить деньги, которые пенсионер всю жизнь откладывал на счастливую старость, но увы, так и не дожил до нее, необходимо собрать целый пакет документов. А еще, оббить пороги ни одного кабинета. Но чаще всего, из-за горя утраты, родственники забывают про эти моменты. А в пенсионных фондах и рады.

Екатерина Кононенко