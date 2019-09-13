telegr wh call

Новости

Россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет

13 Сентябрь 2019, 15:45

Вот где россияне зарабатывают от 60 тысяч рублей

13 Сентябрь 2019, 15:30

Почти «Хайятт»: крупный кинотеатр уйдет с молотка в Приморье

13 Сентябрь 2019, 15:15

Россияне переезжают в микроквартиры

13 Сентябрь 2019, 15:00

Штаб военной части угрожали взорвать на Дальнем Востоке

13 Сентябрь 2019, 14:45

«Интернет закроют?» — россиянам рассказали о проблемах в сети

13 Сентябрь 2019, 14:30

Россиян предложили освободить от налогов

13 Сентябрь 2019, 14:26

Два новых моста появятся в Приморье

13 Сентябрь 2019, 14:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Вот где россияне зарабатывают от 60 тысяч рублей

13 Сентябрь 2019, 15:30

офис, чашка, мышка, пк, компьютер, комп

Стало известна сфера, где можно достойно зарабатывать, сообщает DEITA.RU.

Сервис "Avito" в честь дня программиста изучил структуру и величину доходов представителей этой профессии и пришёл к выводу, что в среднем подобные специалисты получают в месяц от 60 тысяч рублей.

Как удалось выяснить экспертам, такая работа предоставляет людям широкие возможности для роста в том числе и в плане построения и, как следствие, увеличения заработка.

При этом, как оказалось, именно программисты зарабатывают в среднем больше, чем их коллеги из общей плеяды "айтишников".

Так, например, у многих других профессий направления работы с "железом" зарплаты начинаются с отметки в 35-37 тысяч рублей.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

Стольким россиянам повысят зарплату

Отмену восьмичасового рабочего дня бездарно оправдало правительство Медведева

Скaндaльное решение влaстей по зaрплaтaм отменят

Популярное

Отмену восьмичасового рабочего дня бездарно оправдало правительство Медведева

Важная функция появилась в «Сбербанк Онлайн»

Скaндaльное решение влaстей по зaрплaтaм отменят

«Остается молиться» — движение по «крайне аварийному мосту» продолжается
‡агрузка...
Загрузка...