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Вот где россияне зарабатывают от 60 тысяч рублей
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Стало известна сфера, где можно достойно зарабатывать, сообщает DEITA.RU.
Сервис "Avito" в честь дня программиста изучил структуру и величину доходов представителей этой профессии и пришёл к выводу, что в среднем подобные специалисты получают в месяц от 60 тысяч рублей.
Как удалось выяснить экспертам, такая работа предоставляет людям широкие возможности для роста в том числе и в плане построения и, как следствие, увеличения заработка.
При этом, как оказалось, именно программисты зарабатывают в среднем больше, чем их коллеги из общей плеяды "айтишников".
Так, например, у многих других профессий направления работы с "железом" зарплаты начинаются с отметки в 35-37 тысяч рублей.
Дмитрий Шевченко