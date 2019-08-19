Стали известны регионы России с самым доступным для автолюбителей бензином, сообщает DEITA.RU.

Эксперты выяснили, что самый доступный бензин - в Ямало-Ненецком автономном округе. Средний житель региона со средней зарплаты может купить 2080 литров топлива в месяц.

На втором месте - Москва. Так, средняя московская зарплата позволяет автомобилисту купить 1798 литров бензина в месяц.

Также спокойно себя чувствуют жители Севера и некоторых регионов Дальнего Востока. Более тысячи литров топлива спокойно могут позволить себе сахалинцы, жители Чукотки и Камчатки, Мурманской области и республики Коми.

Рейтинг доступного бензина замыкают республики Северного Кавказа.

Так, на среднюю зарплату в Дагестане можно купить лишь 51 литр бензина. Там цены выше среднероссийских, а зарплаты у людей – очень маленькие.

Также обращает на себя внимание большой ценовой разброс в топливном сегменте. Например, бензин в Челябинской области стоит 39,62 рубля за литр, а на Чукотке - 56. Это объясняется региональной наценкой и затратами на транспортировку топлива.

К слову, согласно свежему рейтингу, Россия занимает 16-е место в Европе по доступности бензина для населения. Однако не все люди согласен с тем, что этот рейтинг хоть как-то отражает реальную ситуацию.

Эксперт союза нефтепромышленников Рустам Танкаев считает, что говорить о доступности бензина в стране, где 45 миллионов людей вообще считают его недоступным товаром - как минимум неприлично.

Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал закон о корректировке демпфера, призванный сдержать цены на топливо после их разморозки. По нему правительство возмещает нефтяникам разницу между экспортной и внутрироссийской ценой.

Сейчас динамика роста цен на бензин по стране пошла на спад, но по-прежнему поступательно движется вверх. К концу года многие эксперты прогнозируют рост цены до 50 рублей за литр.

Василий Кучин