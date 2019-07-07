Росстат рассказал, в каких регионах разводятся чаще всего, сообщает DEITA.RU.



Орган государственной статистики Росстат опубликовал данные по количеству разводов в России. Только за первые 4 месяца 2019 года их зарегистрировано более 184 тысяч.

Больше всего разводов на тысячу человек населения – на Сахалине. Там разводится каждая 5-я пара на тысячу человек. На втором месте – Республика Карелия: (4,6 разводов). На третьем месте – Ненецкий АО. Там на развод подают 4,5 раз на каждую тысячу человек населения.

Также много разводов в Мурманской области и Белгородской.

Лучше всего дела обстоят на Кавказе. Практически не разводятся в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии. Однако вряд ли это связано со счастливыми браками: скорее с местными обычаями.





Елена Миронова