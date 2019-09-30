Новости
Форум здоровья пройдет на Русском
30 Сентябрь 2019, 14:18
Объявлено повышение цены на любимый напиток женщин
30 Сентябрь 2019, 14:15
Когда можно проехать на «красный», сказал эксперт
30 Сентябрь 2019, 14:00
Инспекторы ГИБДД научились вычислять пьяных водителей
30 Сентябрь 2019, 13:45
Возможные жертвы: синоптики экстренно предупреждают россиян
30 Сентябрь 2019, 13:30
Бизнесмены Приморья получат полмиллиона для реализации нацпроекта «Демография»
30 Сентябрь 2019, 13:22
«В аэропорту продают» — мужчину не пустили в самолет из-за «золота»
30 Сентябрь 2019, 13:15
Жители Владивостока прошли в костюмах тигров по центральным улицам
30 Сентябрь 2019, 13:02
Вот где зарегистрировать авто проще всего
30 Сентябрь 2019, 13:00
Чтобы максимально упростить процесс постановки на учет транспортного средства, можно для этих целей использовать МФЦ, сообщает DEITA.RU.
Как пишет портал «Россошь», при постановке на учет автомобиля в ГИБДД на это может уйти две недели. И здесь речь идет не о больших очередях, а всего лишь о законодательной базе. Кроме того, необходимо будет побегать и потратить большое количество времени.
Однако, чтобы ускорить процесс, можно обратиться в МФЦ. Если подать заявку на специальном портале — поехать регистрировать машину можно уже через час. В случае, когда нужно подобрать время, ждать придется от пяти до семи дней.
Главный нюанс, большинство россиян все равно будут вынуждены, сначала пройти проверку автомобиля на соответствие номеров в ГИБДД, а потом уже с полученными документами обращаться в МФЦ. Дело в том, что специальная площадка для сверки, есть, по данным ИнфоГосуслуги.ру, только в одном отделении МФЦ, и расположено оно в Москве.
Екатерина Брязгунова