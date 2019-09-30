Вот где зарегистрировать авто проще всего

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Чтобы максимально упростить процесс постановки на учет транспортного средства, можно для этих целей использовать МФЦ, сообщает DEITA.RU.

Как пишет портал «Россошь», при постановке на учет автомобиля в ГИБДД на это может уйти две недели. И здесь речь идет не о больших очередях, а всего лишь о законодательной базе. Кроме того, необходимо будет побегать и потратить большое количество времени.

Однако, чтобы ускорить процесс, можно обратиться в МФЦ. Если подать заявку на специальном портале — поехать регистрировать машину можно уже через час. В случае, когда нужно подобрать время, ждать придется от пяти до семи дней.

Главный нюанс, большинство россиян все равно будут вынуждены, сначала пройти проверку автомобиля на соответствие номеров в ГИБДД, а потом уже с полученными документами обращаться в МФЦ. Дело в том, что специальная площадка для сверки, есть, по данным ИнфоГосуслуги.ру, только в одном отделении МФЦ, и расположено оно в Москве.

Екатерина Брязгунова

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