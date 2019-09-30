Вот где зарегистрировать авто проще всего

Чтобы максимально упростить процесс постановки на учет транспортного средства, можно для этих целей использовать МФЦ, сообщает DEITA.RU.

Как пишет портал «Россошь», при постановке на учет автомобиля в ГИБДД на это может уйти две недели. И здесь речь идет не о больших очередях, а всего лишь о законодательной базе. Кроме того, необходимо будет побегать и потратить большое количество времени.

Однако, чтобы ускорить процесс, можно обратиться в МФЦ. Если подать заявку на специальном портале — поехать регистрировать машину можно уже через час. В случае, когда нужно подобрать время, ждать придется от пяти до семи дней.

Главный нюанс, большинство россиян все равно будут вынуждены, сначала пройти проверку автомобиля на соответствие номеров в ГИБДД, а потом уже с полученными документами обращаться в МФЦ. Дело в том, что специальная площадка для сверки, есть, по данным ИнфоГосуслуги.ру, только в одном отделении МФЦ, и расположено оно в Москве.

Екатерина Брязгунова