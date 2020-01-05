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6 Декабрь 2019, 18:15

«Вот и порыбачили»: десятки машин ушли под лед

топляк

Несколько десятков ав:томобилей ушли под лед в бухте Воевода на острове Русский во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

В новогодние каникулы сотни, тысячи владивостокских рыбаков устремились на лед. В лентах социальных сетей они нередко хвастаются богатым уловом.

Однако, тем, кто припарковал автомобиль утром 5 января на прибрежном льду бухты Воевода острова Русский, похвастаться особо нечем. В социальных сетях появились видеокадры, на которых до 30 автомобилей с импровизированной стоянки ушли под лед. Повезло лишь водителю Форестера, поставившего машину чуть в стороне от других автомобилей.

Сейчас владельцы, сопровождая обзор крепким словцом, ищут варианты по вызволению автомобилей из водно-ледового плена. А также прикидывают, во сколько им обойдется восстановление «топляка», и стоит ли его восстанавливать.

Дмитрий Санников

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