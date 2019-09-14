Вот к кому вернется горячая вода на выходных

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Горячую воду возвратят владивостокцам четырнадцатого и пятнадцатого сентября, сообщает DEITA.RU. В этом уверяет АО «ДГК» Филиал «Приморская генерация».
В субботу к 20:00 завершится серия ремонтных работ, и вода вернется к тем, кто проживает на Московской ул. 11, 13, 15, Башидзе ул. 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Комсомольской ул. 27А, 27В, 29, Острякова пр-кте 1, 3, 3А, 5А, 5Г, 7, 7А, 8, Красного Знамени пр-кте 21, 25, 25А, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 44, 45, 46, 47, 51, 51А, Нерчинской ул. 27, 32, 34, 36, 40, 44, 46, Океанском пр-кте 66, 68, 70, 70А, 70В, 72А, 74А, 76, 76А, Партизанском пр-кте 9, 11, 13, 15, 17, 19, 28, 28Б, 30, 32, 34, 36, 40, 45.
Еще часть жителей получит горячую воду в воскресенье, к 20:00. Это те, кто проживает по ул. Адмирала Фокина 1, 9, 9А, 16А, 20, 22, 23, 27, 29, 31, Береговая ул. 3, 6, 8, Корабельная Набережная ул. 2, 7, Краснознаменный пер. 12, Океанский пр-кт 8, 10Б, 12, Светланская ул. 15, 15А, 17, 22, 29, 31, 37/2, 39, Семеновская ул. 3, 5А, 7, 9Б, 20, 25А, 26, 30, 32, 34, Алеутская ул. 2, 4, 10А, 12А, 16, 17, Арсеньева ул. 8, Морозова ул. 7, 9, Морская 1-я ул. 8А, Океанский пр-кт 7, Пограничная ул. 12Б, Посьетская ул. 40, Саратовская ул. 6, 7, 8, 10, 11, Трудовой пер. 13, Уборевича ул. 5А, 6, 8, 9А.
Анастасия Туркова