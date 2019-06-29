Многие автолюбители заправляются на тех АЗС, на которых стоимость автомобильного топлива максимально низкая. Однако это не всегда заканчивается длительной и благополучной поездкой. Каждый пятый водитель сталкивался с ситуаций, когда после заправки глохла машина, а ремонт еще вставал в копеечку. Как этого избежать, рассказывает DEITA.RU.

Если вы все-таки решили рискнуть и заправиться на дешевой АЗС, подъехав к колонке и заглушив двигатель, проверьте одну важную вещь. Обязательно проведете пальцем внутри заправочного пистолета. Если бензин качественный, вы проведете пальцами по сухому пистолету без каких-либо комочков, отложений и пыли. Плохой бензин всегда оставляет внутри пистолета какие-то смолистые отложения и жирную пленку.

Что-то обнаружив, смело езжайте на другую АЗС.

Екатерина Брязгунова