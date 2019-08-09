Как инспекторы ГИБДД «чуют» нетрезвых водителей в потоке, сообщает DEITA.RU.

Тот, кто превышает скорость, нередко пьян: алкоголь заглушает страх и заставляет людей желать двигаться быстрее, несмотря на запреты и возможную кару.

Водитель излишне медленный – так поступают водители, которые выпили слегка и хотели бы не привлекать к себе внимания. Да и в ДТП не хочется, поэтому такие автолюбители предпочитают не рисковать. Они могут прижиматься к обочине и стараются не мешать другим автомобилистам. Этим и заметны.

Неловкие маневры, проблемы с перестраиванием или опережением – тоже признак того, что водитель может быть нетрезв.

Вести машину в темных очках, когда темно – еще одна подозрительная особенность подвыпивших, которая привлекает внимание ГИБДД. Ведь так провинившиеся прячут расширенные зрачки.

Если человек тянется за жевательной резинкой и усиленно жует, завидев водителя – это похоже на попытку перебить запах алкоголя. Таких инспектор тоже остановит для проверки.

Анастасия Туркова