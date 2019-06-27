В США разразился скандал после появления в Сети скрытой съемки главы департамента инноваций компании Google Джен Дженнаи. На видео содержится информация, которая подтверждает факт смены алгоритмов машинного обучения у поисковиков Google после победы нынешнего президента США Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

На записи Дженнаи заявляет, что Google может обеспечить «необходимый» результат по поисковым запросам на следующих президентских выборах – в 2020 году, поскольку в критерии «непредвзятости машинного обучения» внесены некоторые изменения.

Анастасия Туркова