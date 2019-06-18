Российские водители нарушали, нарушают и, видимо, будут нарушать правила дорожного движения. Чтобы сократить количество нарушений, представители ГИБДД придумывают все больше различных способов контроля водителей. Одним из них является выставление постов ДПС на участках автомобильных трасс, сообщает DEITA.RU.

И если раньше выставляли по одному посту, и это позволяло водителей предупреждать друг друга, то теперь их выставляют по два, а тех, кто «мигает» фарами, останавливают в первую очередь.

По словам мужчины, который попал в такую ситуацию, он проехал мимо сотрудников ДПС и помигал фарами идущим на встречу автомобилистам. Буквально через 100 метров его останавливает гаишник и спрашивает: «Зачем мигали фарами?». Также сотрудник напомнил, что за нарушение правил пользования световыми приборами предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Ответ, после которого водителю удалось поехать дальше по делам, оказался прост: «Я таким образом поприветствовал знакомого, который ехал мне навстречу».

Екатерина Брязгунова