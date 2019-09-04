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Пользователи карт Сбербанка сталкиваются с блокировкой из-за того, что переводят деньги знакомым и оплачивают услуги. Что может стать причиной блокировки и как избежать этого, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Лайф.

Переводы пользователей блокируют как подозрительные, а телефон могут отключить от мобильного банка. Сотрудники банка могут потребовать письменный отчет, куда и на что направлялись средства. Но этого можно избежать, если писать в информации о переводе, что это – возврат долга. Пусть это не правда, но это поможет.

Банк может посчитать переводы как прибыль от незаконной предпринимательской деятельности и блокировать карту поэтому. Блогеры и самозанятые, которые не зарегистрированы, как ИП, будут сталкиваться с проблемой. Но банк может блокировать перевод, а не счет. Если клиент при звонке сотрудника подтвердил, что отправлял перевод, банк должен перевести средства сразу же.

Заблокировать счет могут, если клиент переводил небольшие суммы – и вдруг получил крупную. Чтобы избежать проблем, совершайте крупные операции в офисах банка. Впрочем, банк будет доверять вам, если вы используете карту для расчетов постоянно.

Полной гарантии отсутствия блокировок нет, но если предупреждать банк об операциях, проблем станет меньше.

Анастасия Туркова

 

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