Агрессивных и неадекватных людей, к сожалению, немало, и на дорогах порой встречаются конфликтные ситуации, а угрозы могут приводить к драке. Как повести себя в таком случае, сообщает DEITA.RU.

Главное – остаться спокойным и хладнокровным. Постарайтесь избежать насилия и драк, решить вопрос миром. Когда ситуация не позволяет так поступить – уезжайте. Нет драки – нет травм и ущерба. Опять же, случайный удар или падение могут стать фатальными. А уж если в руках у противника арматура, травмат или другое оружие – тем более лучше скрыться, чтобы избежать нападения толпы на одного и всех последствий.

Если вы горите желанием принять вызов, нападающий один и безоружен – выходите из авто, вставайте рядом и принимайте боевую стойку. Не дайте напасть на вас, сидящего за рулем – так вы не сможете драться и получите серию ударов сверху. По той же причине не стоит открывать окна в машине.

Не успели выскочить – останьтесь внутри, блокируйте двери. Пускай оппонент колотит по машине, не выходите. Зато можно заснять происходящее на видео и потребовать компенсировать ущерб.

Также в подобных ситуациях вам может помочь газовый баллончик.

Анастасия Туркова