Многие водители по халатности или просто по невнимательности ездят не пристегнувшись. За такое правонарушение, если остановит сотрудник ДПС или водитель случайно попадет в поле зрение дорожной камеры видеофиксации, придется заплатить тысячу рублей. Как избежать штрафа при встрече с инспектором, сообщает DEITA.RU.

Если страж порядка хочет выписать штраф за непристегнутый ремень, однако водитель отстегнут ремень безопасности уже после остановки, об этом нужно говорить. Так как автолюбитель имеет право находиться за рулем непристегнутым во время остановки.

Бывают случае, что водитель ехал непристегнутым. Тогда можно проехать на несколько метров дальше стража порядка, а когда он подойдет и скажет про ремень, заявить, что отстегнулись только что и имеете на это полное право.

Разумеется, инспектор начнет утверждать, что это не так и составлять протокол, тогда требуйте видеозапись, подтверждающую факт, что ремень был не пристегнут.

Екатерина Брязгунова