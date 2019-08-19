Обгон через сплошную зачастую бывает вынужденным, однако доказать это инспектору ГИБДД скорее всего не получится. Водителю «нарисуют» штраф в размере пяти тысяч или лишат водительского удостоверения на полгода. Каким образом можно избежать лишения или крупного штрафа, сообщает DEITA.RU со ссылкой на канал «Завелся и поехал».

После того, как нарушителя остановил сотрудник ДПС, первым делом нужно проверить линию 1.6. Именно эта линия должна предупреждать автолюбителя о приближении сплошной. Она обязательно должна начинаться примерно за 50–100 метров. В противном случае водитель просто не успеет перестроиться на свою полосу.

Если данная дорожная разметка установлена не по ГОСТу, то ее нужно запечатлеть на камеру и наказание можно смело обжаловать в суде. Также можно посмотреть на дорожные знаки, отсутствие соответствующих табличек станет серьезным аргументов в пользу нарушителя.

Кроме того, можно указать вескую причину обгона через сплошную. Некоторые причины являются уважительными. Речь идет о спасении жизни и здоровья людей, доставке пострадавших в больницу, впереди идущем транспортном средстве с малой скоростью.

Екатерина Брязгунова