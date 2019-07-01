Жизнь россиянам изменится в июле. Законы, защищающие дольщиков, а также любителей молочных продуктов, вступили в силу. О том, что еще ждет россиян, в репортаже DEITA.RU.

Эскроу-счета

Благодаря вступившему в силу 1 июля закону о проектном финансировании россияне, которые вступили в долевое строительство, теперь находятся под защитой. Застройщики теперь могут строить дома только на свои или заемные средства, а забрать деньги, внесенные дольщиками, можно будет только после сдачи объекта в эксплуатацию.

Проценты по кредитам

С 1 июля ежедневная процентная ставка по потребительским займам и кредитам не сможет превышать одного процента. То есть максимальная годовая ставка составит не более 356 процентов.

Звезды

Все гостиницы, в которых более 50 номеров, должны иметь свидетельство о присвоении им звезд. Без данного документа работать больше не получится. При этом обновляться свидетельство необходимо каждый три года.

Ипотечные каникулы

Ипотечные каникулы можно будет оформить с 31 июля. Люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации и временно неспособны оплачивать ежемесячные платежи по кредиты, смогут получить так называемые каникулы на полгода. Данная приостановка не будет считаться просрочкой и кредитная история испорчена не будет.

Иностранный алкоголь

Вина иностранного производства будет запрещено закупать государственным и муниципальным ведомствам. Речь идет о винах, игристых и фруктовых винах, а также ликерах.

Общественный транспорт

С 1 июля все перевозчикам предстоит оснастить автобусы, троллейбусы и другие транспортные средства спутниковой аппаратурой типа ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Кроме того, о том же придется позаботиться и владельцам автомобилей, занимающихся перевозкой опасных грузов.

Полеты в ближнее зарубежье

С 8 июля вступает в силу указ президента России о запрете полетов в Грузию. Так, со следующего понедельника грузинским авиакомпаниям будет запрещено летать в Россию, а рейсы из России будет приостановлены на неопределенный срок.

Молочка

Постановление российского правительства вступило в силу в понедельник, 1 июля. По новым правилам молоко и другие молочные продукты, в составе которых нет заменителей молочного жира, должны стоять отдельно друг от друга на прилавках. При этом молочка должна сопровождаться соответствующей табличкой «Продукты без заменителя молочного жира». Эксперты отмечают, что это позволит покупателям брать тот товар, который его интересует.

Екатерина Брязунова